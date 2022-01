"Ecco quando finirà la pandemia". Brividi per le parole di Matteo Basssetti: la certezza dell'esperto. A meno che... (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Covid, maledetto Covid. Ma la fine della pandemia sarebbe dietro l'angolo. Almeno secondo l'ultima profezia di Matteo Basseti. Il direttore del reparto Malattie Infettive al San Martino di Genova ha strofinato la sua proverbiale palla di vetro ospite in collegamento a Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1. "La fine della pandemia? Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori", ha assicurato Bassetti. E insomma, speriamo che non sbagli. Dunque, l'esperto ha aggiunto che "potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati". Finalmente buone notizie, o aspiranti tali. E ancora, ha aggiunto: "Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Covid, maledetto Covid. Ma la finesarebbe dietro l'angolo. Alsecondo l'ultima profezia diBasseti. Il direttore del reparto Malattie Infettive al San Martino di Genova ha strofinato la sua proverbiale palla di vetro ospite in collegamento a Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1. "La fine? Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori", ha assicurato Bassetti. E insomma, speriamo che non sbagli. Dunque, l'ha aggiunto che "potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati". Finalmente buone notizie, o aspiranti tali. E ancora, ha aggiunto: "Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ...

