David Sassoli morto | ok del Cdm ai funerali di Stato per il presidente del Parlamento Ue

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

I presidenti della Commissione europea e del Consiglio Europeo, Ursola von der Leyen e Charles Michel, parteciperanno ai funerali del presidente dell'Europarlamentoche si svolgeranno venerdì prossimo a Roma. .Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla delibera dei funerali di Stato per. Le esequie si terranno venerdì alle 12 a Roma: la messa sarà celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna e il presidente del Parlamento europeo si conoscono fin da ...A quanto si apprende, dal Consiglio dei ministri è arrivato è l’ok per i funerali di Stato per il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso ieri al Cro di Aviano, dove era ricoverato ...Via libera del Consiglio dei ministri alla delibera dei funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie si terranno venerdì alle 12 a Roma. La camera ardente per l'ultimo saluto al presidente del Parl ...