Conte ha deciso: questo sarà il mercato del Tottenham! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con l’apertura della finestra invernale, il Tottenham ha intenzione di voler acContentare per quanto possibile le richieste fatte dal proprio tecnico Antonio Conte. Il direttore sportivo del club londinese Fabio Paratici è al lavoro per rendere la rosa competitiva e permettere al tecnico salentino di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Fabio ParaticiIl nome in pole è quello di Jesse Lingard, attaccante classe ’92 in scadenza con il Manchester United. Oltre a lui ci sono i nomi di Adama, Kessiè, Svanberg, McKennie e Adama Traoré. Conte ha chiarito anche le posizioni di alcuni giocatori presenti in rosa che sono ritenuti di troppo: l’obiettivo è quello di cedere tutti gli esuberi, poco consoni al tipo di calcio del tecnico italiano. Tra ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con l’apertura della finestra invernale, il Tottenham ha intenzione di voler acntare per quanto possibile le richieste fatte dal proprio tecnico Antonio. Il direttore sportivo del club londinese Fabio Paratici è al lavoro per rendere la rosa competitiva e permettere al tecnico salentino di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Fabio ParaticiIl nome in pole è quello di Jesse Lingard, attaccante classe ’92 in scadenza con il Manchester United. Oltre a lui ci sono i nomi di Adama, Kessiè, Svanberg, McKennie e Adama Traoré.ha chiarito anche le posizioni di alcuni giocatori presenti in rosa che sono ritenuti di troppo: l’obiettivo è quello di cedere tutti gli esuberi, poco consoni al tipo di calcio del tecnico italiano. Tra ...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: 'Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelev… - reportrai3 : Una mascherina su cinque sarebbe risultata irregolare. All'interno dell'inchiesta di questa sera abbiamo posto le n… - pietro_busacca : RT @mariamacina: Conte ha deciso di rispondere casualmente a Report, ma perché non fare una discussione seria e approfondita in Parlamento… - CardelliAc : RT @mariamacina: Conte ha deciso di rispondere casualmente a Report, ma perché non fare una discussione seria e approfondita in Parlamento… - danieledv79 : RT @mariamacina: Conte ha deciso di rispondere casualmente a Report, ma perché non fare una discussione seria e approfondita in Parlamento… -