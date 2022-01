Buoni spesa, domande dal 12 al 14 gennaio. Gli aiuti alla compilazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con la determina di approvazione n. 5514/2021 è stato pubblicato il nuovo bando comunale per i Buoni spesa. Il Comune di Salerno ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione della misura a favore di persone in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria. Dopo le procedure attivate negli scorsi anni che hanno garantito a migliaia di cittadini un piccolo ma importante sostegno, l’amministrazione comunale ripromuove l’azione concreta per consentire alle famiglie meno abbienti di affrontare le difficoltà create dalla pandemia. Al beneficio potranno accedere tutti i cittadini residenti a Salerno alla data di pubblicazione dell’avviso (23 dicembre 2021) in possesso di ISEE del nucleo familiare, ordinario o corrente in corso di validità alla data di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con la determina di approvazione n. 5514/2021 è stato pubblicato il nuovo bando comunale per i. Il Comune di Salerno ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione della misura a favore di persone in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria. Dopo le procedure attivate negli scorsi anni che hanno garantito a migliaia di cittadini un piccolo ma importante sostegno, l’amministrazione comunale ripromuove l’azione concreta per consentire alle famiglie meno abbienti di affrontare le difficoltà create dpandemia. Al beneficio potranno accedere tutti i cittadini residenti a Salernodata di pubblicazione dell’avviso (23 dicembre 2021) in possesso di ISEE del nucleo familiare, ordinario o corrente in corso di validitàdata di ...

anteprima24 : ** #Buoni #Spesa, domande dal 12 al 14 gennaio. Gli aiuti alla compilazione ** - CosenzaPost : Buoni spesa, minoranza del Consiglio di Cosenza: “La città ha bisogno di certezze” - ComunediSora : Tweet: Buoni spesa, dove poterli utilizzare - txtchalamet : slunga mi sta regalando un sacco di buoni x la spesa appena salgo si mangia come i re - SettimoS_Pietro : Comunicazione del 11/1/2022 - 2° AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni spesa Agro Solidale. Buoni spesa 2022: pubblicate le graduatorie delle domande accolte Pubblicate le graduatoria per i buoni spesa 2022 di Agro Solidale, per i comuni di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie, in allegato a questa pagina, dei ...

Migliori app di finanza personale 2022 ...meglio soldi e risparmi e non perderti tra le numerose spese quotidiane è uno dei tuoi buoni ... ovvero quanto mettere da parte ogni mese e impostare limiti di spesa per determinate categorie in cui ...

Covid e voucher spesa per le famiglie in difficoltà: il vademecum per gli esercizi commerciali Agrigento Notizie Dubai: torna l’operazione Robintur-Mappamondo È iniziata la seconda parte della campagna varata da Robintur Travel Group e Viaggi del Mappamondo per visitare Dubai e Expo 2020 ...

Il 2022 di Etruria Retail inizia all’insegna della convenienza La campagna “Più acquisti, più buoni”, iniziata il 10 gennaio, si svolgerà fino al 6 febbraio. Al via una grande campagna di buoni sconto Siena: Etruria Retail apre il nuovo anno all’insegna della co ...

Pubblicate le graduatoria per i2022 di Agro Solidale, per i comuni di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie, in allegato a questa pagina, dei ......meglio soldi e risparmi e non perderti tra le numerose spese quotidiane è uno dei tuoi... ovvero quanto mettere da parte ogni mese e impostare limiti diper determinate categorie in cui ...È iniziata la seconda parte della campagna varata da Robintur Travel Group e Viaggi del Mappamondo per visitare Dubai e Expo 2020 ...La campagna “Più acquisti, più buoni”, iniziata il 10 gennaio, si svolgerà fino al 6 febbraio. Al via una grande campagna di buoni sconto Siena: Etruria Retail apre il nuovo anno all’insegna della co ...