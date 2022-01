Bollette luce e gas 2022: aumenti e tutte le novità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore nuovi prezzi per la materia prima luce e gas, che hanno portato a un aumento dei costi delle Bollette: in maggior tutela, infatti, c’è stato un rincaro pari al 55% per la luce e al 41,8% per il gas. Di seguito sarà analizzato non solo quello che è stato fatto dal Governo, ma anche quelle che sono le intenzioni per il prossimo futuro. Si daranno inoltre dei consigli su quello che possono fare i consumatori in prima persona pe risparmiare. Scopri come risparmiare sulla bolletta della luce Bollette luce e gas: il sostegno dello Stato Il Governo è intervenuto con lo stanziamento di ben 3 miliardi di euro: tali fondi saranno utilizzati per la riduzione dei rincari e hanno permesso di mettere già in atto alcuni provvedimenti. Vi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dal 1° gennaiosono in vigore nuovi prezzi per la materia primae gas, che hanno portato a un aumento dei costi delle: in maggior tutela, infatti, c’è stato un rincaro pari al 55% per lae al 41,8% per il gas. Di seguito sarà analizzato non solo quello che è stato fatto dal Governo, ma anche quelle che sono le intenzioni per il prossimo futuro. Si daranno inoltre dei consigli su quello che possono fare i consumatori in prima persona pe risparmiare. Scopri come risparmiare sulla bolletta dellae gas: il sostegno dello Stato Il Governo è intervenuto con lo stanziamento di ben 3 miliardi di euro: tali fondi saranno utilizzati per la riduzione dei rincari e hanno permesso di mettere già in atto alcuni provvedimenti. Vi ...

