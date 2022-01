Villar fa spazio a Sergio Oliveira: dalla Roma al Getafe (Di martedì 11 gennaio 2022) . Il centrocampista giallorosso lascia la Serie A Gonzalo Villar lascia la Roma: come riporta Sky Sport il centrocampista spagnolo andrà al Getafe, la trattativa è ormai in chiusura. Il posto del playmaker spagnolo in giallorosso sarà preso da Sergio Oliveira, ormai in arrivo dal Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Il centrocampista giallorosso lascia la Serie A Gonzalolascia la: come riporta Sky Sport il centrocampista spagnolo andrà al, la trattativa è ormai in chiusura. Il posto del playmaker spagnolo in giallorosso sarà preso da, ormai in arrivo dal Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

