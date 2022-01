Venezia | Zanetti | «Con l’Atalanta qualche esperimento Prepariamoci all’Empoli»

(Di martedì 11 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dei lagunari Paolo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro. Le sue parole: «Inutile negare che contro le grandi squadre per noi non è assolutamente semplice giocare, anche se siamo abituati a fare prestazioni un po’ diverse. Abbiamo avuto poco tempo per analizzare quanto successo perché ora abbiamo un’altra grande sfida contro una big. Al di là del risultato in Coppa Italia, che non può essere un nostro obiettivo, dobbiamo fare bene per approcciarci all’importante sfida contro l’Empoli». E ancora: «Faremocambiamento e ci sarà, ma dobbiamo fare come sempre la nostra gara e almeno dimostrare di aver imparato dai nostri errori. Contro il Milan ...

Commenta per primo Ecco i convocati delper la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta: come annunciato dain conferenza stampa, restano fuori Vacca e Modolo per condizioni fisiche, out anche Bjarkason e Forte per questioni ...Commenta per primo Paolo, tecnico del, parla in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: 'Inutile negare che contro le grandi squadre per noi non è assolutamente semplice ...VENEZIA, 11 GEN - "È un impegno da onorare, faremo cambiamenti, avremo una squadra sperimentale. Quello che mi interessa è l'atteggiamento, il modo in cui si affrontano tutte le partite, dovremo alzar ...Via agli ottavi di finale di Coppa Italia: a Bergamo, l'Atalanta riceve il Venezia. Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.