UE | SASSOLI MORTO DOPO VACCINI Disturbi Immunitari Polmonari previsti da Ricerca Cinese su Sieri mRNA

(Di martedì 11 gennaio 2022) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio ENGLISH VERSION E’il presidente del Parlamento europeo David. Soltanto lunedì era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistemao. “Il Presidente del Parlamento europeo David– ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo … proviene da Database Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - alessandro1846 : Morto David Sassoli, effetto avverso terza dose? – R-Esisto! - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Il lungo applauso fuori dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles per David Sassoli. Il ritrovo alle 13.00,… -

Ultime Notizie dalla rete : SASSOLI MORTO

... che con un tweet ha espresso il suo rispetto per la dipartita ma anche alcuni dubbi in merito: " Rispetto per la morte di David. Ma èin seguito alla terza dose? Non c'è nessuna ...... oggi la padrona di casa di Oggi è un altro giorno , visibilmente emozionata, ha ricordato David, il Presidente del Parlamento Europeo Davidnelle scorse ore. Un momento ..."La morte del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli - ha detto Cicala - priva il nostro Paese di un uomo delle Istituzioni e di un competente ed attento giornalista. David Sassoli lega la ...Nel loro messaggio, i vescovi europei hanno ricordato come Sassoli fu promotore di una politica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni ...