Smiley | la nuova collezione di Philosophy di Lorenzo Serafini

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 gennaio 2022) In attesa di riscoprire la gioia delle stagioni più calde,difa già sognare i fashion addicted con unacapsule collection coloratissima e all’insegna della felicità. Si intitola semplicemente, accompagnata da una simpatica emoji gialla sorridente e realizzata in collaborazione conCompany di Londra. In questo periodo più che mai avvertiamo il bisogno di lasciarci travolgere da un’ondata di allegria e ottimismo. Ed è questo il cuore pulsante dellacapsule collection del brand. Chiara Ferragni ne aveva dato un rapido assaggio tempo fa via Instagram, sfoggiando un nuovo completo della. Ma, a partire dal 10 gennaio 2022, la capsule è disponibile per tutti.di ...