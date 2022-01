Sanremo 2022 | le cinque donne scelte da Amadeus

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 11 gennaio 2022)DavideMaggio.it vi ha anticipato che sarannoleche affiancherannoal 72° Festival di, in programma dal 1° al 5 febbraio. Ora è il momento di scoprire di chi si tratta: ecco le presenze femminilidal conduttore e direttore artistico della kermesse. - Ornella Muti - Lorena Cesarini - Drusilla Foer - Maria Chiara Giannetta - Sabrina Ferilli Come in occasione dell’annuncio dei Big in gara,ha deciso di rivelare l’identità delle“vallette” in diretta al Tg1, nell’edizione delle 20.00 di oggi. IN AGGIORNAMENTO…