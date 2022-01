Sanremo 2022 | chi sono le 5 co - conduttrici Gran finale con Sabrina Ferilli

(Di martedì 11 gennaio 2022) Si alza un altro pezzo di sipario su. Dopo l'ufficializzazione di Checco Zalone come guest star del 72esimo Festival, oggi è tempo di un ulteriore novità che riguarda le presenze ...

Alessandro Alicandri Al fianco di Amadeus , come annunciato l'11 gennaio al TG1, vedremo cinque co - conduttrici: la prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini , nella terza sera ...Si alza un altro pezzo di sipario su. Dopo l'ufficializzazione di Checco Zalone come guest star del 72esimo Festival, oggi è tempo di un ulteriore novità che riguarda le presenze femminili all'Ariston. Di loro si sa che ...Si scioglierà stasera il ‘giallo’ sulle cinque figure femminili che affiancheranno Amadeus nelle serate della 72° edizione del Festival di Sanremo, dal 1 al 5 febbraio prossimi. Sarà proprio il dirett ...Il direttore artistico del Festival ha annunciato le conduttrici che lo affiancheranno sull'Ariston. Jovanotti gli dà un altro due di picche ...