Quirinale, Salvini “Sarebbe meglio che Draghi continuasse come premier” (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che molti in Italia oltre me avrebbero piacere che Draghi continuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio, perchè ci sono ancora tante cose da fare e di tutto c’è bisogno in questo momento tranne che di confusione”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a Porta a Porta. “Ritengo che nel momento che stiamo vivendo, dal punto di vista della pandemia, sociale ed economico, ci sia un Paese preoccupato che ne uscirà più forte di prima ma che passerà dei mesi complicati. Stiamo pagando il gas il 500% più caro rispetto all’anno scorso, le bollette non sono di destra o di sinistra, riguardano tutti. Proporrò a Draghi che il Governo intervenga entro gennaio con tutti i miliardi che servono, non meno di 30, per aiutare gli italiani a pagare le bollette”, ha aggiunto.Per ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che molti in Italia oltre me avrebbero piacere chea svolgere il ruolo di presidente del Consiglio, perchè ci sono ancora tante cose da fare e di tutto c’è bisogno in questo momento tranne che di confusione”. Così il leader della Lega, Matteo, ospite a Porta a Porta. “Ritengo che nel momento che stiamo vivendo, dal punto di vista della pandemia, sociale ed economico, ci sia un Paese preoccupato che ne uscirà più forte di prima ma che passerà dei mesi complicati. Stiamo pagando il gas il 500% più caro rispetto all’anno scorso, le bollette non sono di destra o di sinistra, riguardano tutti. Proporrò ache il Governo intervenga entro gennaio con tutti i miliardi che servono, non meno di 30, per aiutare gli italiani a pagare le bollette”, ha aggiunto.Per ...

