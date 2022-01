Per l’Oms è ancora presto per considerare endemico il Covid. Serviranno vaccini diversi. Kluge: “Da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron” (Di martedì 11 gennaio 2022) Per il capo delle situazioni di emergenza dell’Oms in Europa, Catherine Smallwood, è ancora presto per considerare il Covid-19 endemico. Potrebbe diventarlo, ha spiegato, “in un determinato momento”, ma ipotizzare questo cambiamento nel 2022 “è un po’ difficile”. “Non siamo nel momento in cui si possa definire come endemico” ha ribadito l’esperta dell’Oms spiegado che “c’è bisogno di una circolazione stabile del virus a livelli prevedibili e ondate potenzialmente prevedibili di trasmissione epidemica”. “Quello che stiamo vedendo in questo momento non è affatto vicino a tutto cioè”. Per gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità “sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid-19 che abbiano un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Per il capo delle situazioni di emergenza delin Europa, Catherine Smallwood, èperil-19. Potrebbe diventarlo, ha spiegato, “in un determinato momento”, ma ipotizzare questo cambiamento nel 2022 “è un po’ difficile”. “Non siamo nel momento in cui si possa definire come” ha ribadito l’esperta delspiegado che “c’è bisogno di una circolazione stabile del virus a livelli prevedibili e ondate potenzialmente prevedibili di trasmissione epidemica”. “Quello che stiamo vedendo in questo momento non è affatto vicino a tutto cioè”. Per gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità “sono necessari e andrebbero sviluppaticontro il-19 che abbiano un ...

