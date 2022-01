Milano, prende a calci in faccia un ragazzo causandogli un’emorragia cerebrale. Non farà un solo giorno di carcere (Di martedì 11 gennaio 2022) Una feroce aggressione fuori da una rinomata discoteca di Milano. Per l’aggressore niente carcere tuttavia. Getty Images/Diana Bagnoli/ArchivioSarebbe potuta finire davvero molto male per il 20enne preso a calci in faccia fuori dal Sio Cafè, rinomata discoteca di Milano situata nel quartiere Bicocca, a pochi passi dall’Università. Nella notte del 9 ottobre, intorno alle 5 del mattino, all’angolo con via Pirelli gli agenti di Polizia – chiamati per sedare una rissa – avevano trovato un giovane a terra in stato di semi-coscienza. Portato d’urgenza al Pronto Soccorso, i sanitari avevano diagnosticato al 20enne una frattura dell’osso temporale e una grave emorragia cerebrale. Il giovane aveva raccontato di essere stato colpito da un calcio in faccia da un ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Una feroce aggressione fuori da una rinomata discoteca di. Per l’aggressore nientetuttavia. Getty Images/Diana Bagnoli/ArchivioSarebbe potuta finire davvero molto male per il 20enne preso ainfuori dal Sio Cafè, rinomata discoteca disituata nel quartiere Bicocca, a pochi passi dall’Università. Nella notte del 9 ottobre, intorno alle 5 del mattino, all’angolo con via Pirelli gli agenti di Polizia – chiamati per sedare una rissa – avevano trovato un giovane a terra in stato di semi-coscienza. Portato d’urgenza al Pronto Soccorso, i sanitari avevano diagnosticato al 20enne una frattura dell’osso temporale e una grave emorragia. Il giovane aveva raccontato di essere stato colpito da uno inda un ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il lockdown burocratico del governo, i contagi che calano in Uk e la Gabanelli vs Berlusconi al Colle. Questo e a… - LegaSalvini : MILANO, PRENDE A PUGNI UNA DONNA PER STRADA E LE ROMPE IL NASO: ARRESTATO 32ENNE - alex_train : #Posta 1 Pro Consegna in 1 giorno lavorativo... Invece,ne ha impiegati 13 (tredici). Partita il 29 dicembre da Napo… - AntoninoMi : IL @pdnetwork se la prende con forza italia e lega, ma non con gli amci grillini, davvero un partito meraviglioso - TheLovelySams : Sala che prende occasione della morte di Sassoli per fare propaganda a Milano non me lo meritavo oggi. -