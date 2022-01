Matrimonio Gate, Enzo Paolo Turchi smentisce Nathaly Caldonazzo: “Non ti ho mai telefonato” (Di martedì 11 gennaio 2022) Enzo Paolo Turchi torna nella Casa del “Grande Fratello Vip” per chiarire sul caso dell’invito a Nathaly Caldonazzo alle seconde nozze con Carmen Russo. Secondo l’ex volto del Bagaglino, sarebbe stato proprio il ballerino a invitarla alla cerimonia tenutasi a Roma nel 2015. Un episodio che non risultava a Carmen Russo tanto da far nascere tra le due un aspro confronto che si è trascinato per giorni. Il coreografo, con tanto di prove, ha messo la parola fine a questa storia che ha fatto soffrire la figlia Maria: “Io non ti ho mai telefonato, neanche prima che entrassi nella Casa – ha spiegato mostrando il telefonino – Ti ho mandato solo una foto chiedendo di sostenere Carmen. Mi hai mandato un messaggio in cui mi dicevi che saresti entrata anche tu”. E sulle nozze d’argento del 2015 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 11 gennaio 2022)torna nella Casa del “Grande Fratello Vip” per chiarire sul caso dell’invito aalle seconde nozze con Carmen Russo. Secondo l’ex volto del Bagaglino, sarebbe stato proprio il ballerino a invitarla alla cerimonia tenutasi a Roma nel 2015. Un episodio che non risultava a Carmen Russo tanto da far nascere tra le due un aspro confronto che si è trascinato per giorni. Il coreografo, con tanto di prove, ha messo la parola fine a questa storia che ha fatto soffrire la figlia Maria: “Io non ti ho mai, neanche prima che entrassi nella Casa – ha spiegato mostrando il telefonino – Ti ho mandato solo una foto chiedendo di sostenere Carmen. Mi hai mandato un messaggio in cui mi dicevi che saresti entrata anche tu”. E sulle nozze d’argento del 2015 ...

