Mara Sattei | ecco la tracklist e i duetti all’interno del nuovo album

Advertising

ZON_Tweet : Dal 14 gennaio sarà disponibile il nuovo album di @marasattei dal titolo “Universo” e il singolo “Parentesi” che si… - justcallme_sug : @Livia_s_tweet @toltoedato Era ad Amici nell'anno dei Dear Jack e si chiamava col suo vero nome, Sara, poi suo frat… - Livia_s_tweet : @toltoedato @justcallme_sug Si, ti percepisco calmissima!! PS domanda da 1 milione e mezzo: chi è Mara Sattei? - miricordodime : mara sattei comunque é bravissima, bellissima e sembra dolcissima io le voglio bene ok????? - Webl0g : Mara Sattei: esce il primo album ‘Universo’, il nuovo singolo con Giorgia -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Sattei

è pronta a pubblicare il suo primo album, Universo (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), in uscita venerdì 14 gennaio giorno in cui arriva in radio anche il nuovo singolo ...Copertina album Universo C'è anche un duetto con Giorgia nell'album di, sulle note di una canzone che è già stata scelta come prossimo singolo. Si intitola Parentesi il brano che vedrà il duetto tra Giorgia e. Sarà in radio da venerdì 14 gennaio ...Mara Sattei è pronta a pubblicare il suo primo album, Universo (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), in uscita venerdì 14 gennaio giorno in cui ...Si avvicina l’arrivo del primo album di Mara Sattei, il suo “Universo”. Uscirà il 14 gennaio il progetto prodotto dal fratello tha Supreme ...