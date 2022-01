Manuel Bortuzzo, l’amicizia va in frantumi: “Non lo voglio più guardare in faccia!” (Di martedì 11 gennaio 2022) Al GF VIP una storica amicizia si incrina irrimediabilmente, l’atleta Manuel Bortuzzo sotto accusa dopo il prime time. Manuel Bortuzzo (fonte youtube)Alcune focose dinamiche tra i concorrenti sono state smorzate nel corso della penultima puntata dall’intervento del conduttore e degli autori del programma. Erano infatti volati epiteti irripetibili e infelici maldicenze, in un’atmosfera di pettegolezzi e sospetti costanti. La Casa si è fratturata in due fazioni principali: da una parte si erge la cricca di Manila, Katia, Soleil e Davide, dall’altra campeggiano invece le sorelle Selassiè, Nathaly, Miriana e Manuel. Proprio il giovane atleta si è attirato addosso, nelle ultime ore, pesanti critiche per la sua linea di condotta. Nonostante i presunti chiarimenti, una storica amicizia sembra inevitabilmente ... Leggi su specialmag (Di martedì 11 gennaio 2022) Al GF VIP una storica amicizia si incrina irrimediabilmente, l’atletasotto accusa dopo il prime time.(fonte youtube)Alcune focose dinamiche tra i concorrenti sono state smorzate nel corso della penultima puntata dall’intervento del conduttore e degli autori del programma. Erano infatti volati epiteti irripetibili e infelici maldicenze, in un’atmosfera di pettegolezzi e sospetti costanti. La Casa si è fratturata in due fazioni principali: da una parte si erge la cricca di Manila, Katia, Soleil e Davide, dall’altra campeggiano invece le sorelle Selassiè, Nathaly, Miriana e. Proprio il giovane atleta si è attirato addosso, nelle ultime ore, pesanti critiche per la sua linea di condotta. Nonostante i presunti chiarimenti, una storica amicizia sembra inevitabilmente ...

Advertising

Pasqual61195283 : Manuel Bortuzzo ,un piccolo uomo telecomandato da Lulu' - infoitcultura : 'Non lo voglio guardare': guerra a Manuel Bortuzzo, nemico insospettabile - LuTheReader : Manuel in confessionale post puntata che ribadisce che si è allontanato da Soleil da solo e da tempo perchè non gli… - molliangelove : RT @bruna_ambra: E niente, io ormai mi sono innamorata di Bortuzzo. Ha fatto un cambiamento di viso pazzesco…un gran bono! Manuel sposami ??… - Tuttogossipnews : #GFVip, #Katia e #Soleil su #Manuel Bortuzzo: “È diventato cattivo” ?? -