LIVE Sci alpino, Prima prova Wengen in DIRETTA: Innerhofer comanda davanti a Feuz. Paris non forza (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCHLADMING ALLE 18.00 E ALLE 20.45 12.52: L’austriaco Max Franz è sesto a 1.04 dalla vetta. Decima piazza invece per l’americano Bryce Bennett (+1.71). 12.50: Non è partito l’austriaco Vincent Kriechmayr, mentre il connazionale Matthias Mayer, uno dei favoriti, ha chiuso in terza posizione a 74 centesimi da Innerhofer. 12.48: Quinta piazza per lo svizzero Niels Hintermann, che accusa un ritardo di 1.32 dalla vetta. Sono scesi i primi dieci ed in testa c’è sempre Christof Innerhofer con 14 centesimi di vantaggio su Beat Feuz. 12.47: prova interlocutoria per Dominik Paris, che è sesto a 1.52 da Innerhofer. 12.45: Quarto posto a 83 ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SCHLADMING ALLE 18.00 E ALLE 20.45 12.52: L’austriaco Max Franz è sesto a 1.04 dalla vetta. Decima piazza invece per l’americano Bryce Bennett (+1.71). 12.50: Non è partito l’austriaco Vincent Kriechmayr, mentre il connazionale Matthias Mayer, uno dei favoriti, ha chiuso in terza posizione a 74 centesimi da. 12.48: Quinta piazza per lo svizzero Niels Hintermann, che accusa un ritardo di 1.32 dalla vetta. Sono scesi i primi dieci ed in testa c’è sempre Christofcon 14 centesimi di vantaggio su Beat. 12.47:interlocutoria per Dominik, che è sesto a 1.52 da. 12.45: Quarto posto a 83 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Wengen in DIRETTA: si comincia alle 12.30 Paris studia la Lauberhorn - #alpino #Prima… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: pettorali di partenza, gara in notturna - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI: ?????? ????? Sci, CdM D a Schladming 18h00 Slalom, prima manche - tdg_trekking : RT @laLUNAmontagne: #Live #Meteo #Nivometro #Tarvisio ore 7:30 ?? Neve al suolo 61cm ?? #vacanzediverse ??#vacanzeuniche - laLUNAmontagne : #Live #Meteo #Nivometro #Tarvisio ore 7:30 ?? Neve al suolo 61cm ?? #vacanzediverse ??#vacanzeuniche… -