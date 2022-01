Incubo Covid per l’Atalanta: c’è un nuovo positivo! (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Covid-19 continua a diffondersi in Serie A e dai consueti tamponi di controllo continuano ad emergere nuove positività. Questa volte si tratterebbe di un giocatore dell’Atalanta, come comunicato dalla società stessa. Atalanta – News Ecco la nota ufficiale: ”Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate” Attualmente è il quarto caso di positività in casa Atalanta. Insomma, situazione contagi che non accenna a rallentare. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Il-19 continua a diffondersi in Serie A e dai consueti tamponi di controllo continuano ad emergere nuove positività. Questa volte si tratterebbe di un giocatore del, come comunicato dalla società stessa. Atalanta – News Ecco la nota ufficiale: ”Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate” Attualmente è il quarto caso di positività in casa Atalanta. Insomma, situazione contagi che non accenna a rallentare. Ilaria Pacilio

