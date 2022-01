Incinta senza tampone, l’ospedale non la visita e perde il bambino: orrori sanitari al tempo del Covid (Di martedì 11 gennaio 2022) Sassari, 11 gen — Quando per «salvare vite», si uccidono l’umanità e la comprensione. E i più deboli finiscono per farne le spese, anche morendo. nell’era del Covid, fa ormai parte dell’ordinaria amministrazione. E’ quanto successo l’altro ieri a Sassari, dove una donna, Incinta alla quinta settimana di vita, si è presentata al pronto soccorso ostetrico lamentando perdite e dolori; vaccinata ma sprovvista di tampone, è stata respinta e ha perso il bambino. Incinta non ha il tampone e non la visitano «Aveva accusato delle piccole perdite, ma ciò che la preoccupava di più era il mal di pancia, sempre più forte», racconta il marito a La Nuova Sardegna. La coppia si era presentata all’ospedale San Pietro, dove avevano chiesto alla donna se fosse vaccinata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 gennaio 2022) Sassari, 11 gen — Quando per «salvare vite», si uccidono l’umanità e la comprensione. E i più deboli finiscono per farne le spese, anche morendo. nell’era del, fa ormai parte dell’ordinaria amministrazione. E’ quanto successo l’altro ieri a Sassari, dove una donna,alla quinta settimana di vita, si è presentata al pronto soccorso ostetrico lamentando perdite e dolori; vaccinata ma sprovvista di, è stata respinta e ha perso ilnon ha ile non lano «Aveva accusato delle piccole perdite, ma ciò che la preoccupava di più era il mal di pancia, sempre più forte», racconta il marito a La Nuova Sardegna. La coppia si era presentata alSan Pietro, dove avevano chiesto alla donna se fosse vaccinata ...

