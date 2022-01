Incidenti lavoro: muore operaio schiacciato da escavatore (Di martedì 11 gennaio 2022) Un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore oggi pomeriggio in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Unè mortodalla cabina di unoggi pomeriggio in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e ...

