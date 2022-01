GF vip, quali sono i concorrenti a rischio? Le nomination del 10 gennaio 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Si dava ormai per scontato il preferito del pubblico all’interno della casa del Grande Fratello vip. Da diverse settimane, infatti, la persona con più voti a favore (immune dal rischio di essere mandata a casa durante la puntata successiva) era l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Durante la diretta del 10 gennaio 2022, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Il pubblico ha votato per l’attrice Nathaly Caldonazzo, che ha conquistato il ruolo di favorita garantendosi inoltre la possibilità di mandare automaticamente in nomination Carmen Russo, con la quale sin da subito ha avuto qualche tensione. Un nome inaspettato, soprattutto dal momento che Caldonazzo è entrata nella casa solo da poche settimane. A quanto pare, però, si è già conquistata la benevolenza dei telespettatori, al contrario della maggior ... Leggi su diredonna (Di martedì 11 gennaio 2022) Si dava ormai per scontato il preferito del pubblico all’interno della casa del Grande Fratello vip. Da diverse settimane, infatti, la persona con più voti a favore (immune daldi essere mandata a casa durante la puntata successiva) era l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Durante la diretta del 10, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Il pubblico ha votato per l’attrice Nathaly Caldonazzo, che ha conquistato il ruolo di favorita garantendosi inoltre la possibilità di mandare automaticamente inCarmen Russo, con la quale sin da subito ha avuto qualche tensione. Un nome inaspettato, soprattutto dal momento che Caldonazzo è entrata nella casa solo da poche settimane. A quanto pare, però, si è già conquistata la benevolenza dei telespettatori, al contrario della maggior ...

