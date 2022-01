GF Vip, Enzo Paolo Turchi dice la verità su Nathalie Caldonazzo: la reazione di Carmen (Di martedì 11 gennaio 2022) Il matrimonio-gate, che vede protagonisti le gieffine in corsa al Gf vip, Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo, e il marito della prima Enzo Paolo Turchi, è finalmente risolto. La soluzione del caso giunge alla nuova diretta del reality, con l’ospitata tv dell’esperto di ballo nella Casa per un confronto con la moglie e Nathalie, sui contatti telefonici che quest’ultima ha dichiarato di avere ad oggi avuto con lui, indispettendo fortemente la Russo. A detta di Carmen, Nathalie non è un’amica della coppia e Turchi non avrebbe avuto motivo di contattarla, ma nel suo intervento Enzo Paolo ammette i contatti avuti con la Caldonazzo, scatenando l’occhio pubblico tra le ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 gennaio 2022) Il matrimonio-gate, che vede protagonisti le gieffine in corsa al Gf vip,Russo e, e il marito della prima, è finalmente risolto. La soluzione del caso giunge alla nuova diretta del reality, con l’ospitata tv dell’esperto di ballo nella Casa per un confronto con la moglie e, sui contatti telefonici che quest’ultima ha dichiarato di avere ad oggi avuto con lui, indispettendo fortemente la Russo. A detta dinon è un’amica della coppia enon avrebbe avuto motivo di contattarla, ma nel suo interventoammette i contatti avuti con la, scatenando l’occhio pubblico tra le ...

