Genoa, mani nei capelli per Shevchenko: il comunicato preoccupa i tifosi (Di martedì 11 gennaio 2022) Andrij Shevchenko ed il Genoa sono nei guai fino al collo. Il club rossoblù ha annunciato la positività al Covid-19 di due calciatori. Non finiscono i guai per il Genoa di Andrij Shevchenko. Il club rossoblù, finito nei bassifondi della classifica di Serie A 2021/2022, è alle prese con alcuni casi di positività al Covid-19 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 gennaio 2022) Andrijed ilsono nei guai fino al collo. Il club rossoblù ha annunciato la positività al Covid-19 di due calciatori. Non finiscono i guai per ildi Andrij. Il club rossoblù, finito nei bassifondi della classifica di Serie A 2021/2022, è alle prese con alcuni casi di positività al Covid-19 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FaNaTiKo10 : @mikelelomb @CibelliEmanuele Maio sono ampiamente d'accordo di mandarlo in un Cagliari oppure in un genoa che non f… - infoitsport : Mani nei capelli per Shevchenko: la notizia fa tremare il Genoa - Lodamarco1 : RT @fanpage: La panchina del Genoa non è salda nelle mani di Shevchenko: la sconfitta nel derby contro lo Spezia è stata accolta in maniera… - fanpage : La panchina del Genoa non è salda nelle mani di Shevchenko: la sconfitta nel derby contro lo Spezia è stata accolta… - il_Paride : Il Genoa non segna manco con le mani -