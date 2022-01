Federica Calemme fa chiarezza sul presunto flirt fuori la Casa

Advertising

Novella_2000 : Gli autori annullano la nomination di Federica Calemme: ecco perché #gfvip - Davide15978918 : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Federica e Soleil. #GFVIP @carmenrussoreal… - zazoomblog : Federica Calemme il suo voto durante le nomination viene annullato - #Federica #Calemme #durante - federicacannon : Ma ora perché sta cosa di Federica calemme messa dentro da corona ? Non è dell’agenzia della benegas ? Boh #gfvip - claiirdelune__ : SALVIAMO FEDERICA CALEMME. Una ragazza che oltre ad essere meravigliosa, penso sia una di quelle persone che ha tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

La gieffina ha scelto di dare il suo voto a, ammettendo: "Io non saprei chi votare, ma siccome continuo a non avere un dialogo con, a questo punto voto lei. Anche perché, ...Ieri sera durante la puntata del GF Vip 6, si è parlato molto della nuova coppia del reality ovvero Gianmaria Antinolfi e. Tra i due ci sono stati baci infuocati nelle ultime ore che ...Dopo tanti rumor a riguardo e le sue parole nei giorni scorsi, Federica Calemme ha deciso di far chiarezza sul suo presunto flirt ...Gianmaria e Federica si sono avvicinati sempre di più baciandosi in modo appassionato per tutta la Casa: il gieffino napoletano svela di conoscere l'ex di lei ...