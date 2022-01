F1, Kimi Raikkonen: “Non so se metterò ancora piede nel paddock. Guidare era l’unica cosa che mi piaceva” (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo 19 stagioni in Formula Uno, Kimi Raikkonen si appresta ad affrontare un 2022 privo di impegni agonistici in compagnia della sua famiglia. Ritiratosi al termine del Mondiale 2021, l’ex pilota finlandese vuole adesso distaccarsi dall’ambiente del paddock anche per seguire in prima persona la crescita al volante del figlio Robin. “Solo il tempo potrà dire quanto mi mancherà correre. La Formula 1 non è mai stata tutta la mia vita: ci sono sempre state cose più importanti per me. So solo che Guidare era l’unica cosa che mi piaceva, ma non so se metterò ancora piede nel paddock“, dichiara Kimi in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild. “Non è che abbia smesso perché non ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo 19 stagioni in Formula Uno,si appresta ad affrontare un 2022 privo di impegni agonistici in compagnia della sua famiglia. Ritiratosi al termine del Mondiale 2021, l’ex pilota finlandese vuole adesso distaccarsi dall’ambiente delanche per seguire in prima persona la crescita al volante del figlio Robin. “Solo il tempo potrà dire quanto mi mancherà correre. La Formula 1 non è mai stata tutta la mia vita: ci sono sempre state cose più importanti per me. So solo cheerache mi, ma non so senel“, dichiarain un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild. “Non è che abbia smesso perché non ...

