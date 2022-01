De Luca | “Se fa piacere posso dire che il presidente Draghi cammina sulle acque del Tevere e il Covid è un raffreddore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Se può fare, anche la Campania da oggi puòche va tutto bene, è tutto aperto, ilè une se voleteanche giurarvi di aver visto ilredel“. Lo ha detto ildella Regione Campania Vincenzo De, che si è espresso in maniera fortemente critica rispetto alle dichiarazioni deldel Consiglio Marioieri in conferenza stampa e dopo la riapertura delle scuole in Campania per effetto della sentenza del Tar. “La mia sensazione – ha spiegato De– è che siamo chiamati tutti a, da qui ...