Calciomercato Roma, Santon verso la rescissione: ecco dove può andare (Di martedì 11 gennaio 2022) Non soltanto acquisti nel Calciomercato della Roma: sul piede di partenza c'è Santon, per il quale si lavora alla rescissione consensuale Davide Santon difficilmente sarà ancora un giocatore della Roma, alle prese con una sessione di Calciomercato molto intensa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club capitolino sta lavorando alla rescissione del contratto per il terzino che potrebbe così lasciare la Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti due squadre turche (Galatasaray e Karagumruk) e la formazione greca del Paok Salonicco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

