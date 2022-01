Back to School, anticipazioni 11 gennaio 2022: ospiti, concorrenti e ripetenti della seconda puntata (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, sta per tornare su Italia 1 Back to School, il programma condotto da Nicola Savino e in onda ogni martedì in prima serata. Ma cosa succederà nella seconda puntata? Chi saranno i ripetenti, i concorrenti e gli ospiti di stasera? Scopriamolo insieme! Back to School, anticipazioni 11 gennaio 2022: chi sono i ripetenti e i concorrenti di stasera Ben cinque nuovi ripetenti sono pronti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande della Commissione, che li interrogherà per verificare la loro preparazione. L’obiettivo resta quello di superare l’esame di quinta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il debuttoscorsa settimana, sta per tornare su Italia 1to, il programma condotto da Nicola Savino e in onda ogni martedì in prima serata. Ma cosa succederà nella? Chi saranno i, ie glidi stasera? Scopriamolo insieme!to11: chi sono ie idi stasera Ben cinque nuovisono pronti a mettersi in gioco e a rispondere alle domandeCommissione, che li interrogherà per verificare la loro preparazione. L’obiettivo resta quello di superare l’esame di quinta ...

Advertising

fanpage : #Backtoschool, Giulia Salemi torna tra i banchi senza rinunciare allo stile - in_appennino : RT fsnews_it 'RT @LaFreccia_Mag: Ottimo esordio quello di @NicoSavi al timone di #BackToSchool su #Italia1… - CorriereCitta : Back to School, anticipazioni 11 gennaio 2022: ospiti, concorrenti e ripetenti della seconda puntata #11gennaio… - gazzettanapoli : Martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Back to school”, il nuovo programma condo… - miki_moz : BACK TO SCHOOL: esperimento riuscito? Se ne parla a questo link???? -