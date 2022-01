Accordo un tubo. Su Ginevra l’ombra del Nord Stream 2 (Di martedì 11 gennaio 2022) All’indomani del summit a Ginevra fra Russia e Stati Uniti rimangono le distanze per un Accordo sulla sicurezza europea. Una misura c’è: 1200 chilometri. È la lunghezza del Nord Stream 2, il gasdotto del colosso russo Gazprom che unisce il Mar Baltico alla Germania e può fare da ago della bilancia nella partita a scacchi tra Joe Biden e Vladimir Putin. La mano decisiva sarà giocata questa settimana. Quando il Senato americano sarà chiamato a votare un pacchetto di sanzioni promosso da due senatori, il democratico Chuck Schumer e il repubblicano Ted Cruz, che potrebbero arenare una volta per tutte il più grande corridoio energetico della Russia in Europa. Nei corridoi di Washington DC l’attesa è febbrile. Tanto che Biden ha affidato il bandolo della matassa a due emissari di peso, la sottosegretaria di Stato Victoria ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) All’indomani del summit afra Russia e Stati Uniti rimangono le distanze per unsulla sicurezza europea. Una misura c’è: 1200 chilometri. È la lunghezza del2, il gasdotto del colosso russo Gazprom che unisce il Mar Baltico alla Germania e può fare da ago della bilancia nella partita a scacchi tra Joe Biden e Vladimir Putin. La mano decisiva sarà giocata questa settimana. Quando il Senato americano sarà chiamato a votare un pacchetto di sanzioni promosso da due senatori, il democratico Chuck Schumer e il repubblicano Ted Cruz, che potrebbero arenare una volta per tutte il più grande corridoio energetico della Russia in Europa. Nei corridoi di Washington DC l’attesa è febbrile. Tanto che Biden ha affidato il bandolo della matassa a due emissari di peso, la sottosegretaria di Stato Victoria ...

Advertising

Cristia70294526 : @dottorpax Guarda sono d’accordo con te, ma non vale proprio la pena neanche leggere certi commenti. Alcune persone… - Marinojump : Sono assolutamente d’accordo. In confronto il “tubo Tucker” era paragonabile al Sacro Graal. ?? - 1926Azzurro : @Skysurfer72 @cechi66 @alefinoallafine @StefanoMontini1 Regole poco chiare assolutamente d'accordo. Ma poteva gioca… - Pattu1967 : @Rocco29051695 Se parli del Green Pass posso anche essere d’accordo… sui vaccini ci sono i dati . Tu libero di non… - giufragio : @sarabanda_ Può essere anke ke la Lega non batta nessuno ma sia solo un accordo del tubo tra compagni di merende ??… -