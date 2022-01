"Tutti vogliamo bene a Federico Chiesa": i social fanno il tifo per lui (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si teme la rottura del crociato per Federico Chiesa, uscito dopo mezz'ora durante la gara con la Roma, per un problema al ginocchio sinistro: i messaggi sui social Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si teme la rottura del crociato per, uscito dopo mezz'ora durante la gara con la Roma, per un problema al ginocchio sinistro: i messaggi sui

Advertising

rtl1025 : #Israele: 'Non abbiamo alcuna politica che punti all'immunità di gregge. Non vogliamo che tutti vengano contagiati,… - cosimoquaranta : @elidacomasio Possiamo dire a certi professoroni che Non tutti sviluppano gli anticorpi necessari, nonostante le do… - blecksbebonwata : Il fatto che tutti vogliamo tornare in dad, ci fa capire a quanto questa situazione ci stia distruggendo - peppesimon : @pablorojasit La DAD è il capro espiatorio, mette d’accordo tutti. Vogliamo parlare dei veri problemi della scuola?… - chiara_sciuto : RT @alessia14766052: @BELLIPRODUCTION prima della tempesta ,in un Gf dove tutti baciano tutti vogliamo dichiarare il bacio #solex BEST KI… -