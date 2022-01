Traffico Roma del 10-01-2022 ore 13:30 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani regolare il Traffico almeno in queste ore su strade ed autostrade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare brevi rallentamenti si registrano al momento solo sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est venerdì 14 gennaio trasporto pubblico a rischio per 4 ore a causa di un agitazione indetta dai sindacati dalle 8:30 alle 12:30 saranno a rischio Quindi le corse di bus tram metropolitane e ferrovie urbane possibili disagi anche sui collegamenti extra urbani gestiti dalla società Cotral e da oggi per l’aumento dei contagi da covid 19 scatta l’obbligo delle passerà forzato per utilizzare i mezzi pubblici e le mascherine indossate devono essere di tipo ffp2 tutti i passeggeri a partire dai 12 anni di età su bus tram ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani regolare ilalmeno in queste ore su strade ed autostrade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare brevi rallentamenti si registrano al momento solo sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est venerdì 14 gennaio trasporto pubblico a rischio per 4 ore a causa di un agitazione indetta dai sindacati dalle 8:30 alle 12:30 saranno a rischio Quindi le corse di bus tram metropolitane e ferrovie urbane possibili disagi anche sui collegamenti extra urbani gestiti dalla società Cotral e da oggi per l’aumento dei contagi da covid 19 scatta l’obbligo delle passerà forzato per utilizzare i mezzi pubblici e le mascherine indossate devono essere di tipo ffp2 tutti i passeggeri a partire dai 12 anni di età su bus tram ...

