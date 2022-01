Toro scatenato | battuta 4-0 la Fiorentina

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – La prima partita del 2022 per Torino esorride ai granata che al termine di una prestazione corale si sbarazzano agevolmente per 4-0 dei viola, mai veramente in partita. La formazione di Juric mette subito in chiaro le cose passando alla prima vera occasione con Singo al 19?, per poi legittimare il risultato tra il 23? e 37? con una doppietta del croato Brekalo. Nella ripresa Sanabria al 59? chiude i conti. Davvero troppo Torino per la peggiordel campionato, sovrastata dai ritmi sempre alti dei padroni di casa, soprattutto nel primo tempo e incapace di reagire per tutti e novanta i minuti. Dopo una prima fase di studio con ilcomunque più vivo, al primo vero tiro in porta arriva il vantaggio: cross perfetto dalla sinistra di Vojvoda, la difesa ospite si perde Singo che di testa batte un ...