Torino | Cairo | «Oggi squillo importante Mercato? Se ci sono opportunità…»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Urbano, presidente del, ha commentato la vittoria dei granata contro la Fiorentina. E poi sul… Il presidente delUrbanoha analizzato il successo dei granata sulla Fiorentina. Le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport. PARTITA – «Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ma abbiamo fatto unocontro un grande avversaria. Tutta la squadra ha disputato una bella partita edavvero contento: Bremer ha fatto una gara pazzesca, Brekalo una grande doppietta, Gemello un bellissimo esordio».– «Per ora non ne parliamo, se avremo opportunità le coglieremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'autorevolezza con la quale ilha battuto la Fiorentina, con tutti i disagi provocati dal Covid, giustificano qualche sogno da parte del presidente granata UrbanoL'Inter riflette su Digne e Ginter. Brozovic pronto al rinnovo di contratto.vuole Pellegri come erede di Belotti. E la Juventus studia la soluzione interna per sostituire ...30 Atalanta -...(Torino Granata) Brekalo ha fatto doppietta, a maggior ragione… si sa che è forte, lo abbiamo preso perché lo conoscevamo, il mister lo conosceva e quindi abbiamo puntato su di lui. Il presidente ...Al termine del match contro la Fiorentina, il presidente del club granata, Urbano Cairo è intervenuto sui temi caldi in casa Torino. Una partita perfetta questa sera da parte del Torino... " Rimaniamo ...