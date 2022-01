Se la poesia nasce da silenzio e sguardo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le parole non sono il contrario del silenzio. A meno che non si intenda un vociare sguaiato o un brusio di fondo, la parola esatta è, piuttosto, il contrario della confusione. A maggior ragione la parola poetica, che va scelta con cura, e nasce dal silenzio o, meglio, nel silenzio. Lo sa bene chi pratica esercizi di mindfulness: è proprio mentre ci si estrania dal rumore di fondo che iniziano a scaturire parole e pensieri che si dovrebbe domare e far tacere al servizio del qui e ora. Che sia questo silenzio inteso come straniamento e contemplazione la fonte della poesia? «Sai che neppure le acque e neppure il silenzio sanno più dirmi nulla — e senti la mia infinita desolazione», scrisse un Dino Campana amareggiato in una lettera alla poetessa Sibilla Aleramo, anche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le parole non sono il contrario del. A meno che non si intenda un vociare sguaiato o un brusio di fondo, la parola esatta è, piuttosto, il contrario della confusione. A maggior ragione la parola poetica, che va scelta con cura, edalo, meglio, nel. Lo sa bene chi pratica esercizi di mindfulness: è proprio mentre ci si estrania dal rumore di fondo che iniziano a scaturire parole e pensieri che si dovrebbe domare e far tacere al servizio del qui e ora. Che sia questointeso come straniamento e contemplazione la fonte della? «Sai che neppure le acque e neppure ilsanno più dirmi nulla — e senti la mia infinita desolazione», scrisse un Dino Campana amareggiato in una lettera alla poetessa Sibilla Aleramo, anche ...

Advertising

HuffPostItalia : Se la poesia nasce da silenzio e sguardo - sevenblog_it : Osservando un trompe l'œil del pittore fiammingo Cornelis Norbertus Gysbrechts, che rappresenta il retro di un quad… - _EM_DaNieLa_EM : RT @Sara_verso_Meta: Spendiamo ogni giorno parole bellissime per Ermal e a ragione, tutto ciò ke nasce dalle sue riflessioni sa di profondi… - Annamar18224839 : RT @Sara_verso_Meta: Spendiamo ogni giorno parole bellissime per Ermal e a ragione, tutto ciò ke nasce dalle sue riflessioni sa di profondi… - Sara_verso_Meta : Spendiamo ogni giorno parole bellissime per Ermal e a ragione, tutto ciò ke nasce dalle sue riflessioni sa di profo… -

Ultime Notizie dalla rete : poesia nasce Sulle tracce di Virgilio da Napoli ai Campi Flegrei Il mito di Virgilio nasce in un'epoca di rinnovamento e di ricostruzione: dopo le guerre civili e ... studiò le scienze aruspicine e sibilline, conobbe riti e credenze e fuse tutto nella sua poesia. ...

La Galleria Accademica presenta Gloria Tranchida. "La nevrosi rituale della città identitaria e l'etica veritativa dell'arte" L'Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, in convenzione formativa con l'Università degli Studi di Roma Tre, ... Gloria Tranchida nasce a Roma nel 1959; dopo la maturità ...

“Riflessi di luce”: raccolta di poesie della scrittrice Benedicta Felice - COSENZA 2.0 Cosenza 2.0 Poeti a Parma incontra Marilyne Bertoncini "La vita oggi è un’educazione al tradimento di sé", scrive nel 1968 Hilde Domin in un testo che nel titolo pone una domanda ancora attuale: "A che scopo la poesia oggi". Nella società che si automatiz ...

Giovanni Chiriatti, libri e passione dal sud L’incontro con l’editore Giovanni Chiriatti ha messo subito in evidenza la passione e l’abnegazione per il suo lavoro. L’intervista è incentrata sugli aspetti culturali di una Casa Editrice indipenden ...

Il mito di Virgilioin un'epoca di rinnovamento e di ricostruzione: dopo le guerre civili e ... studiò le scienze aruspicine e sibilline, conobbe riti e credenze e fuse tutto nella sua. ...L'Accademia Internazionale di Significazionee Arte Contemporanea, in convenzione formativa con l'Università degli Studi di Roma Tre, ... Gloria Tranchidaa Roma nel 1959; dopo la maturità ..."La vita oggi è un’educazione al tradimento di sé", scrive nel 1968 Hilde Domin in un testo che nel titolo pone una domanda ancora attuale: "A che scopo la poesia oggi". Nella società che si automatiz ...L’incontro con l’editore Giovanni Chiriatti ha messo subito in evidenza la passione e l’abnegazione per il suo lavoro. L’intervista è incentrata sugli aspetti culturali di una Casa Editrice indipenden ...