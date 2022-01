Scandicci | Franz Moser porta la Traviata al teatro Aurora

(Di lunedì 10 gennaio 2022)(Firenze), 10 gennaio 2022 " Il nuovo anno anon poteva iniziare in modo migliore di questo. Dopo il grande successo di Madama Butterfly a novembre e di Don Giovanni a ...

Dopo il grande successo di Madama Butterfly a novembre e di Don Giovanni a dicembre, i venerdì dell'opera al teatro Aurora proseguono dicon la Compagnia d'Opera Italiana Firenze di...Alla Compagnia d'Opera Italiana va già da ora il nostro più grande grazie, per l'impegno e l'entusiasmo con cui stanno dando vita a questa nuova esperienza per".MoserMoser, ...Scandicci (Firenze), 10 gennaio 2022 – Il nuovo anno a teatro a Scandicci non poteva iniziare in modo migliore di questo. Dopo il grande successo di Madama Butterfly a novembre e di Don Giovanni a dic ...