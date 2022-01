Rivedere ‘Il Gattopardo’ mi ha fatto riflettere sul governo Draghi e sullo spreco del Recovery (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Giuseppe Paris Qualche sera fa in tv ho rivisto Il Gattopardo, film stupendo dal romanzo capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il senso di rassegnazione che pervade ogni scena del film, la lucida visione della realtà del Principe di Salina: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, l’ineluttabile pessimismo che esprimono le sue parole, mi sono sembrate così attuali. La riflessione sul presente, in particolare sulla situazione del nostro paese, viene spontanea. Il governo Draghi è l’emblema dell’apparenza del cambiamento, quando invece è il sigillo al mantenimento di uno status-quo di ingiustizia sociale. I 200 e passa miliardi di euro del Recovery Plan potevano essere l’occasione di rilancio di questo paese: sanità, istruzione, welfare, ambiente, lavoro, politiche giovanili erano i settori su cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Giuseppe Paris Qualche sera fa in tv ho rivisto Il Gattopardo, film stupendo dal romanzo capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il senso di rassegnazione che pervade ogni scena del film, la lucida visione della realtà del Principe di Salina: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, l’ineluttabile pessimismo che esprimono le sue parole, mi sono sembrate così attuali. La riflessione sul presente, in particolare sulla situazione del nostro paese, viene spontanea. Ilè l’emblema dell’apparenza del cambiamento, quando invece è il sigillo al mantenimento di uno status-quo di ingiustizia sociale. I 200 e passa miliardi di euro delPlan potevano essere l’occasione di rilancio di questo paese: sanità, istruzione, welfare, ambiente, lavoro, politiche giovanili erano i settori su cui ...

