Rincon si presenta | «Samp | avevo bisogno di rimettermi in gioco»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del neo blucerchiato Fresco di esordio con la maglia blucerchiata, Tomassi èto ufficialmente ai nuovi tifosi delladoria. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali della società. PRIME SENSAZIONI – «Le mie prime sensazioni sono bellissime. Il mio nome era stato accostato al Doria in estate, ma si è concretizzato adesso. Sono fiducioso di fare un buon girone di ritorno, sono molto carico. Questa è una squadra già molto ben attrezzata, ma voglio dare il mio contributo». OBIETTIVI – «È una bella sfida per me. Dopo l’ultima stagione a Torinodiine aumentare il mio minutaggio. Voglio lavorare giorno per giorno, ottenendo il massimo dalle mie possibilità. Dimostrerò di stare ...

... che siallo Stadio Maradona dopo aver segnato sei gol di fila, proprio lui che a Napoli ... Nella ripresa novità per la Samp: dentro il portiere Falcone e il neo acquisto. Al 54' ...Dagli undici metri siRincón, che non sbaglia e mette la sua firma sulla rete del definitivo pari. Arriva dunque il primo pareggio assoluto in stagione per la squadra di mister Cincotta, che ...Tomas Rincon è il primo acquisto per la Sampdoria in questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista è giunto a Genova sotto forma di un prestito fino a fine stagione. Inoltre, il venezu ...Rincon è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il comunicato ufficiale dei blucerchiati: “L’U.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomás Rincón (nato a San Cristóbal, Venezuela, il 13 g ...