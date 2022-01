Recensione The Kids We Were: la visione di un ricordo (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questa Recensione andremo a dare uno sguardo a The Kids We Were, un’avventura dettata dal viaggio nel tempo e dalla risoluzione di piccoli enigmi, che immergerà il giocatore nell’infanzia travagliata di un ragazzino giapponese tanto giovane quanto coraggioso Le storie costruite attorno ai viaggi temporali sono ormai state sperimentate all’interno di qualunque genere videoludico. In più, di recente c’è stato una sorta di risveglio di questa narrativa, ripresentandosi in diversi titoli, a partire ad esempio da Deathloop e il suo irriverente gameplay action, a uno stile che porta ad apprendere man mano le caratteristiche del gioco come in Returnal. Inoltre, vi sono anche giochi che pongono il viaggio temporale non solo come un ulteriore elemento che compone il gameplay, ma facendogli assumere anche una parte necessaria alla trama, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questaandremo a dare uno sguardo a TheWe, un’avventura dettata dal viaggio nel tempo e dalla risoluzione di piccoli enigmi, che immergerà il giocatore nell’infanzia travagliata di un ragazzino giapponese tanto giovane quanto coraggioso Le storie costruite attorno ai viaggi temporali sono ormai state sperimentate all’interno di qualunque genere videoludico. In più, di recente c’è stato una sorta di risveglio di questa narrativa, ripresentandosi in diversi titoli, a partire ad esempio da Deathloop e il suo irriverente gameplay action, a uno stile che porta ad apprendere man mano le caratteristiche del gioco come in Returnal. Inoltre, vi sono anche giochi che pongono il viaggio temporale non solo come un ulteriore elemento che compone il gameplay, ma facendogli assumere anche una parte necessaria alla trama, ...

Advertising

tuttoteKit : Recensione The Kids We Were: la visione di un ricordo #InEvidenza #PC #TheKidsWeWere #tuttotek - wireditalia : Distribuito anche come Wasteland e The Beast, l'horror spagnolo in salsa western di David Casademunt su Netflix rac… - il_Conte78 : RT @ItaliaDiMetallo: Nuova recensione online: AA.VV./ADMIRAL - All For Raven-The Tribute - Italia Di Metallo - SanremoAncheNoi : RT @ItaliaDiMetallo: Nuova recensione online: AA.VV./ADMIRAL - All For Raven-The Tribute - Italia Di Metallo - SanremoAncheNoi : RT @ItaliaDiMetallo: Nuova recensione online: INCREASE THE ANIMA - Elisabeth - Italia Di Metallo -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione The The Book of Boba Fett: i Tusken e altri personaggi nei nuovi poster LEGGI: The Book of Boba Fett, 1×02 "Capitolo 2: Le Tribù di Tatooine": la recensione GUARDA: The Book of Boba Fett, il nuovo spot conferma che alcuni misteri del passato di Boba Fett verranno ...

The Book of Boba Fett: i character poster e la concept art del secondo episodio ... The Tribes of Tatooine, e tre estratti dalla concept art, sempre a opera di Christian Alzmann (QUI quella del primo episodio). Ovviamente... SPOILER! QUI potete leggere la nostra recensione del ...

Recensione: THE WEEKND - “Dawn FM” Newsic Spiritualized, esce il nuovo singolo "Crazy" Gli Spiritualized hanno pubblicato una nuova canzone intitolata "Crazy", tratta dal loro prossimo album “Everything Was Beautiful”. Il brano si giova della collaborazione della cantante country statun ...

Forza Street chiuderà i battenti a breve, disponibile l'ultimo aggiornamento Lanciato nel 2020 su PC, iOS e Android, Forza Street chiuderà i battenti a breve: il gioco ha appena ricevuto l'ultimo aggiornamento.. Forza Street chiuderà i battenti a breve, per la precisione ...

LEGGI:Book of Boba Fett, 1×02 "Capitolo 2: Le Tribù di Tatooine": laGUARDA:Book of Boba Fett, il nuovo spot conferma che alcuni misteri del passato di Boba Fett verranno ......Tribes of Tatooine, e tre estratti dalla concept art, sempre a opera di Christian Alzmann (QUI quella del primo episodio). Ovviamente... SPOILER! QUI potete leggere la nostradel ...Gli Spiritualized hanno pubblicato una nuova canzone intitolata "Crazy", tratta dal loro prossimo album “Everything Was Beautiful”. Il brano si giova della collaborazione della cantante country statun ...Lanciato nel 2020 su PC, iOS e Android, Forza Street chiuderà i battenti a breve: il gioco ha appena ricevuto l'ultimo aggiornamento.. Forza Street chiuderà i battenti a breve, per la precisione ...