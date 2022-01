Primo appuntamento, la verità che non ti aspetti: “Lo staff è…” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Primo appuntamento il programma di real Time condotto da Flavio Montrucchio è ormai alla sesta edizione. Il programma, che fa incontrare tramite appuntamento al buio persone in cerca dell’anima gemella, ha raccolto molto successo negli anni scorsi e siamo sicuri che sarà così anche per questa nuova edizione. Una verità sul programma è stata svelata e siamo sicuri che anche voi almeno una volta vi siete domandati la stessa cosa. Primo appuntamento, Real Time-AltranotiziaFlavio Montrucchio ed il suo Primo appuntamento sono appena tornati per questa nuova edizione tanto attesa. Nel programma, come ben sapete, ambientato in un romantico ristorante romano le coppie di ‘sconosciuti’ si incontreranno per una romantica cena accompagnata dall’eccellente ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022)il programma di real Time condotto da Flavio Montrucchio è ormai alla sesta edizione. Il programma, che fa incontrare tramiteal buio persone in cerca dell’anima gemella, ha raccolto molto successo negli anni scorsi e siamo sicuri che sarà così anche per questa nuova edizione. Unasul programma è stata svelata e siamo sicuri che anche voi almeno una volta vi siete domandati la stessa cosa., Real Time-AltranotiziaFlavio Montrucchio ed il suosono appena tornati per questa nuova edizione tanto attesa. Nel programma, come ben sapete, ambientato in un romantico ristorante romano le coppie di ‘sconosciuti’ si incontreranno per una romantica cena accompagnata dall’eccellente ...

Advertising

monicabertini : In questo momento così caotico proveremo noi a fare chiarezza! A mezzanotte vi aspetto con @MaxCallegari e tutta la… - NipPopOfficial : Comincia la nuova edizione di #NipPopBookClub! Il primo appuntamento si terrà il 12 gennaio alle 18, in… - Sara_fromArda : @myrtamerlino I vaccinati sono tutti a casa ammalati. Stamattina in comune erano al collasso: metà personale a casa… - ComuneMontemurl : La grande musica per un'idea di democrazia, alla Sala Banti un corso con l'Università del tempo libero 27-12-2021… - Patty_Scermino : RT @dimitricocciuti: Grazie per averci seguito in questo primo appuntamento in chiaro su Real Time con #DragRaceItalia ! Vi aspettiamo dome… -