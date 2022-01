Nuova ordinanza di Giani: fine isolamento dopo 24 ore dal tampone negativo. Anche senza certificato Asl (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Regione Toscana corrde ai ripari di fronmte ai ritardi delle Aslo. Se entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o test molecolare - si legge in un comunicato - il cittadino non ha ancora ricevuto la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid19, direttamente e automaticamente (tramite email), dagli organi competenti delle Asl, il referto di negativizzazione del test è valido a tutti gli effetti come provvedimento di fine isolamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Regione Toscana corrde ai ripari di fronmte ai ritardi delle Aslo. Se entro 24 ore dall’attestazione di negatività delantigenico rapido o test molecolare - si legge in un comunicato - il cittadino non ha ancora ricevuto la certificazione disanitario da Covid19, direttamente e automaticamente (tramite email), dagli organi competenti delle Asl, il referto di negativizzazione del test è valido a tutti gli effetti come provvedimento diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RegLiguria : ? Nuova ordinanza: da lunedì 10 gennaio 2022 entrerà in vigore l'ordinanza di Regione Liguria che prevede l'utilizz… - FirenzePost : Nuova ordinanza di Giani: fine isolamento dopo 24 ore dal tampone negativo. Anche senza certificato Asl - corona_tweet : RT @SindacoCimmino: ? COVID: 34 POSITIVI, 6 GUARITI. SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 15 GENNAIO COME DA ORDINANZA SINDACA… - di_stabia : ? COVID: 34 POSITIVI, 6 GUARITI. SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 15 GENNAIO COME DA ORDINANZA SIN… - SindacoCimmino : ? COVID: 34 POSITIVI, 6 GUARITI. SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 15 GENNAIO COME DA ORDINANZA SIN… -