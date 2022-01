Neve e gelo in Campania, è allerta meteo per altre 24 ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo fino alle 20 di mercoledì. allerta meteo in Campania Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici: – Venti forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche. – Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. – Nevicate oltre i 400-500 metri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Protezione civile della Regioneha prorogato il vigente avviso difino alle 20 di mercoledì.inSi prevedono i seguenti fenomeni atmosferici: – Venti forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche. – Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. – Nevicate oltre i 400-500 metri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

