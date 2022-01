Napoli-Samp | De Laurentiis negli spogliatoi a fine gara | il gesto

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il risultato di ieri è forse anche bugiardo: ilha dominato per 90 minuti contro la, concedendo ai blucerchiati solo un tiro in porta e il 31% di possesso palla. Nonostante i diversi giocatori indisponibili, gli azzurri hanno conquistato una bella vittoria e anche il presidente Desi è voluto complimentare con la squadra. EsultanzaIl patron partenopeo, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, è scesopartita per salutare la squadra: Deha detto di essere orgoglioso di questo gruppo che si sta esaltando nonostante le diverse difficoltà. Un messaggio molto semplice che però aiuta i ragazzi a dare ancora di più, partita dopo partita.

pisto_gol : Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona.… - DAZN_IT : Il Napoli c'è: l'acrobazia di Petagna stende la Samp ? #NapoliSampdoria #DAZN - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Quotidianinet : Napoli-Samp 1-0, pagelle / Il gol di Petagna un momento mistico. Quando ci toglieremo il rosso Toronto? - ParliamoDiNews : Gazzetta - E` un Napoli incerottato ma mai domo: giocano a calcio a prescindere dalle assenze. C`è solo una… -

Genova " Il charter della Sampdoria proveniente daè atterrato al Colombo domenica sera attorno alle 22. Lunedì mattina è in programma il primo ... TUTTOE TUTTO SPEZIANella ripresa la gara procede sulla stessa falsariga del primo tempo:che attacca,che non riesce in alcun modo ad impensierire la retroguardia dei campani. Al 55 bella iniziativa di ...NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5, Ghoulam 6.5 (35' st Tuanzebe sv); Demme 6.5 (35' st Fabian Ruiz sv), Lobotka 6; Elmas 6, Mertens 6, Insigne 6 (30' pt Politano ...