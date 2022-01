Milan, Theo Hernandez e il rinnovo: i dettagli del prolungamento (Di lunedì 10 gennaio 2022) Theo Hernandez-Milan, rinnovo a un passo: durata e nuovo ingaggio. Siamo ai dettagli per il prolungamento Il Milan spinge per il rinnovo di Theo Hernandez. Dopo le prestazioni delle ultime settimane è doverosa un’accelerata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il matrimonio si farà e sarà triplicato l’ingaggio. Da 1,5 milioni a 4,5 milioni con scadenza nel 2026. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)a un passo: durata e nuovo ingaggio. Siamo aiper ilIlspinge per ildi. Dopo le prestazioni delle ultime settimane è doverosa un’accelerata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il matrimonio si farà e sarà triplicato l’ingaggio. Da 1,5 milioni a 4,5 milioni con scadenza nel 2026. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

