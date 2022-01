Kabul | ritrovato il piccolo Sohail

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Smarrito nell’aeroporto didurante la presa dei talebani, ilhala sua famiglia. La storia che vorrei raccontarvi è quella del. Si tratta di quel neonato afgano che, durante la presa della città da parte dei talebani, si era smarrito nella calca all’aeroporto di. Ilè stato recuperato dal nonno. Sappiamo anche che presto sarà negli Stati Uniti con papà e mamma, insieme ai quattro fratellini fuggiti dall’Afghanistan. Ma anche se questo sembrerebbe un lieto fine, c’è qualcosa dietro. Una riflessione sull’Afghanistan: Accanto alc’è un uomo che piange. L’uomo si chiama Hamid Safi e lo ha “adottato” per cinque mesi. Quando il ...

... dopo mesi di impegno e ricerche, il piccolo Sohail Ahmadi è stato finalmentee, nella giornata di sabato 8 gennaio, è stato riconsegnato al nonno che ha raggiuntodalla lontana ......perse le tracce dopo che era stato affidato dai genitori a un marine Usa all'aeroporto Hamid Karzai didurante il caotico ritiro dall' Afghanistan della scorsa estate e che è stato...Kabul, le donne hanno paura: «Non avrei mai indossato un burqa, ora sono costretta». Kabul in mano ai talebani Però i genitori di Sohail, Mirza Ali, 35 anni, e Suraya, 32, non hanno mai smesso di cerc ...