Juve a caccia di un attaccante | spunta l’idea Azmoun

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’infortunio di Chiesa, lasi vuole concentrare sull’acquisto di un: l’ultima pista porta addello Zenitdi rinforzi per l’attacco, con un nome nuovo entrato nei radar: Sardar, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, una pista che potrebbe riscaldarsi. La punta iraniana dello Zenit San Pietroburgo è in scadenza di contratto 2022 e dunque potrebbe liberarsi subito a fronte di un conguaglio minimo. Sul giocatore mediorientale c’è anche la concorrenza dell’Atalanta che nelle scorse settimane aveva sondato il terreno per l’ingaggio a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

