Firenze Bullismo e cyberbullismo a scuola | accordo per prevenzione e contrasto

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Per prevenire e contrastare i fenomeni die cybere tramite il web, la giunta regionale ha approvato lo schema ditra gli assessorati al diritto alla salute e all’istruzione, il dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia (Forlilpsi) dell’ Università die l’Ufficio scolastico regionale. La delibera in questione, proposta dagli assessori Simone Bezzini (diritto alla salute) e da Alessandra Nardini (istruzione) consente di dare continuità alle azioni del progetto NoTrap! sia nelle classi che hanno già partecipato (consolidandone i risultati e le competenze acquisite) sia prevedendo, allo stesso tempo, di incrementarne l’efficacia con azioni aggiuntive e con il coinvolgimento di ulteriori alunne/i. L’...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Bullismo

... sono stati indagati tre minori autori di atti die persecutori ai danni di tre compagne ...fatti denunciati da una minore questo Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di......alla grande anche le prevendite per il concerto di lunedì 17 gennaio al Teatro Verdi di. Il ... fortunatamente non sono mai stato vittima di, come tutti a scuola mi è capitato di avere ...“Incremento dovuto all'uso sconsiderato del web durante la pandemia”. Nella regione 175 i casi di pedopornografia trattati nel 2021, con 95 indagati e 13 persone arrestate. E' quanto emerge dal report ...Il modello “Mabasta bullismo”, lanciato da un 20enne salentino, ora sarà adottato in alcuni istituti della regione: l’iniziativa voluta da una scuola leccese e l’assessorato all’Istruzione ...