Esclusivo – È finito l’ostracismo del M5s verso la Rai Tra poco l’annuncio di Conte che stasera va a Report

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Movimento 5 stelle torna in Rai. Dopo l’auto esclusione decisa dai vertici grillini, in protesta con le nomine alle direzioni dei tg dell’emittente pubblica, sarà Giuseppea fare un nuovo “esordio” su Rai 3, probabilmente già questa sera, 10 gennaio.dopo l’anticipazione di Open, il presidente dei 5 stelle ha annunciato la caduta del veto: «Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo. Una decisione – ha spiegato– che matura in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia, in cui è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani per spiegare le decisioni con trasparenza e trasmettere forza e fiducia».stualmente alla revoca dell’Aventino degli esponenti grillini,ha ...