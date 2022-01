Emily in Paris: la protagonista Lily Collins svela il suo outfit preferito (Di lunedì 10 gennaio 2022) La serie Netflix Emily in Paris si è distinta per il grande successo ottenuto e, soprattutto, per i meravigliosi outfit indossati dalla protagonista. Interpretata da Lily Collins, Emily è diventata una vera e propria icona di stile, sfoggiando meravigliosi look che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Durante una recente intervista rilasciata per Entertainment Online, l’attrice ha rivelato quale fra tutti gli abiti che ha avuto l’opportunità di indossare è il suo preferito: “È così difficile perché Emily è ossessionata dalla moda. Amo un vestito che ho indossato per la mia festa di compleanno, che era questo piccolo mini abito con un grande fiocco rosa, perché sentivo che Emily pensava che fosse un po’ un regalo a ... Leggi su diredonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) La serie Netflixinsi è distinta per il grande successo ottenuto e, soprattutto, per i meravigliosiindossati dalla. Interpretata daè diventata una vera e propria icona di stile, sfoggiando meravigliosi look che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Durante una recente intervista rilasciata per Entertainment Online, l’attrice ha rivelato quale fra tutti gli abiti che ha avuto l’opportunità di indossare è il suo: “È così difficile perchéè ossessionata dalla moda. Amo un vestito che ho indossato per la mia festa di compleanno, che era questo piccolo mini abito con un grande fiocco rosa, perché sentivo chepensava che fosse un po’ un regalo a ...

