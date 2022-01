Draghi: «Scuola, cauti ma basta chiusure. Dad crea disuguaglianze. I problemi dipendono dai non vaccinati» (Di lunedì 10 gennaio 2022) In diretta in conferenza stampa, Mario Draghi ha fatto chiarezza sull’ultimo decreto e ha spiegato i prossimi passi per contenere i contagi: «La Dad crea disuguaglianze. I problemi dipendono dai no vax». All’inizio dell’incontro la precisazione: «Non rispondo alle domande sul Quirinale» Leggi su corriere (Di lunedì 10 gennaio 2022) In diretta in conferenza stampa, Marioha fatto chiarezza sull’ultimo decreto e ha spiegato i prossimi passi per contenere i contagi: «La Dad. Idai no vax». All’inizio dell’incontro la precisazione: «Non rispondo alle domande sul Quirinale»

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - pietroraffa : #Draghi:'Probabilmente ci sarà un aumento delle classi in DAD nelle prossime settimane, ma quello che bisogna respi… - AnimaCeleste : RT @ItaliaVivaRoma1: Il governo ha la priorità che la #scuola stia aperta in presenza. #Draghi - Stef77993465 : #Draghi: 'La scuola va protetta, non chiusa. La Dad crea disuguaglianze'. In realtà, più che crearle, le amplifica. -